Voxia Communication: Lukas Meermann neu im Team

Voxia Communication verstärkt sein Team mit Lukas Meermann in Zürich. Der Kommunikationsspezialist verfüge über umfangreiche Kenntnisse aus diversen Funktionen und Branchen, heisst es in der Mitteilung. Mit dieser Anstellung will die Agentur ihren Wachstumskurs fortsetzen und sich auf dem deutschschweizerischen Markt entwickeln.

In seiner über 15-jährigen beruflichen Laufbahn hat Lukas Meermann in verschiedenen Grossunternehmen vielfältige Kompetenzen erworben. Er war bei Siemens, Zurich Insurance, Swiss Re und EY tätig – als Kommunikationsexperte, Marketing Program Manager, Senior Mediensprecher, Leiter Media Relations sowie Head Thought Leadership. Zudem bringt er einen journalistischen und redaktionellen Hintergrund mit.

«Der Zustoss von Lukas Meermann ermöglicht es, unseren Partnern weiterhin den besten Service zu bieten, unsere Beziehungen zu den Medienarbeitenden zu stärken und unsere Geschäftsentwicklung in Zürich fortzusetzen», wird Laurent Ashenden, Gründungspartner und CEO von Voxia Communication zitiert.

Voxia communication ist eine Beratungsagentur für Kommunikation und Public Relations, die sich der Schaffung, dem Schutz und der Förderung von nachhaltigen Reputationen widmet. Mit 20 Mitarbeitenden, Sitz in Genf und Büros in Zürich und Lugano wird Voxia von ihren Gründern und Eigentümern geleitet. Sie ist Mitglied der Leading Swiss Agencies. (pd/wid)