Freddy Burger Management: Marcel Theiler wechselt zu Pro Senectute

Marcel Theiler, seit neun Jahren Head of Public Relations bei Freddy Burger Management, verlässt das Unternehmen. «Mit meinen 42 Jahren befinde ich mich aktuell ziemlich genau in der Hälfte meiner beruflichen Laufbahn. Für mich der ideale Zeitpunkt, nochmals eine neue Herausforderung in einem komplett anderen Arbeitsfeld anzupacken», sagt er auf Anfrage. Theiler startet Mitte März bei Pro Senectute Kanton Schaffhausen als Ressortleiter Bildung und Sport in einem 80-Prozent-Pensum. In dieser Funktion wird er vor allem das Kursangebot verantworten. Daneben kann er sich vorstellen, kleinere PR-Mandate zu übernehmen.

Theiler ist seit 20 Jahren im PR-Bereich für Freddy Burger Management in Zürich tätig. In dieser Rolle hat er im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für Pepe Lienhard, Udo Jürgens, Massimo Rocchi, Acapickels, Riklin & Schaub, Mummenschanz und zahlreiche Grossevents wie Cirque du Soleil und Thunerseespiele sowie international gefeierte Musicals wie beispielsweise Disney The Lion King, Mary Poppins, Cats, West Side Story, Mamma Mia, Miss Saigon und Les Misèrables gewirkt. (wid)