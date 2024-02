Gemeinsam mit den Gründern und dem Kernteam der Bauernschänke in Zürich, zu der neben dem gleichnamigen Restaurant auch die Restaurants Neue Taverne und Neumarkt gehören, wurden in einem kreativen Prozess die Markenidentitäten für die neuen Lokale Brasserie Süd und The Counter definiert, heisst es in einer Mitteilung. Beide orientieren sich an der bereits gelebten Philosophie, kulinarische Erlebnisse zu kreieren, die begeistern und in Zürichs Gastronomie-Landschaft immer wieder neue Akzente setzen.

Während sich die Brasserie Süd einem urbanen Flair verschrieben hat, das von französischen und internationalen Einflüssen inspiriert ist, wird The Counter die Zürcher Haute Gastronomie bereichern: denn Mitja Birlo will dort seine Gäste mit seinem ganz eigenen Vibe begeistern und einem inspirierenden Fine Dining Erlebnis, das neue Massstäbe setzen will.







Der Markenauftritt der Brasserie Süd ist inspiriert vom Ort und seiner Atmosphäre. Farben und Schriften harmonieren mit der historischen Architektur und der neu geschaffenen modernen Eleganz des Raumes, heisst es weiter. Das kosmopolitische Ambiente mit seiner dynamischen Betriebsamkeit, die diesen Treffpunkt im Herzen von Zürich ausmacht, inspirierte zu den geschwungenen Linien, die das Corporate Design als Gestaltungselement in unterschiedlichen Erscheinungsformen prägen.

Auch das Markendesign für The Counter schafft einen gestalterischen Bezug zur Innenarchitektur: die charakteristische Form der namensgebenden Theke findet ihre Entsprechung im stumpfen Winkel, der den Schriftzug des Logos unverwechselbar macht und der als wiederkehrendes Gestaltungselement in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommt. Die dunkle Farbpalette unterstreicht die gediegene Sinnlichkeit, die auch das kulinarische Erlebnis begleitet.

Beide Markendesigns erhalten so eine hohe Eigenständigkeit, wobei für beide die kreative Inspiration aus ihrem unmittelbaren räumlichen Umfeld abgeleitet wurde. Dieser achtsame Bezug zum jeweiligen Ort und seinen Besonderheiten prägt auch die Atmosphäre in den anderen Restaurants der Bauernschänke AG und findet in den beiden neuen Lokalen seine Fortsetzung.

Verantwortlich bei Bauernschenke: Valentin Diem (Teilhaber); Nenad Mlinarevic (Teilhaber, Creative Director); Sue Dervichian (CEO); Muriel Steenhaut (Projektleitung); verantwortlich bei Branders: Thea Ferretti (DirectorCommunications), Philippe Knupp (Strategy Director), Sarah Hepp (Senior Brand Designer), Andrea Bissig (Senior Brand Designer). (pd/wid)