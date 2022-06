Hochdorf: Marketing und Kommunikation unter neuer Leitung

Seit dem 1. Juni 2022 ist Marlène Betschart als Head Corporate Communications und Investor Relations für die Unternehmenskommunikation der börsenkotierten Hochdorf Holding (HOCN), dem Schweizer Anbieter für Smart Nutrition, verantwortlich. Sie übernimmt diese Funktion von Dr. Christoph Hug, der dem Unternehmen in seiner Funktion als Leiter Marketing Communication bis Ende November 2022 erhalten bleibt. Betschart war zuvor Mitglied der Geschäftsleitung einer PR-Agentur sowie in der Kommunikation bei verschiedenen Finanz-und Technologiedienstleistern. Sie wird bei Hochdorf als Mediensprecherin die Ansprechpartnerin für Medien und Investoren sein.

Seit Anfang Mai führt Gerina Eberl-Hancock als Chief Revenue Officer (CRO) das Verkaufs- und Marketing-Team und ergänzt in ihrer Funktion die Geschäftsleitung. Sie absolvierte den Master of Business Administration in Kalifornien (USA) und arbeitete unter anderem von 1997 bis 2020 in leitenden Führungspositionen im Marketing und Business Development bei Nestlé in der Schweiz, in Deutschland, den USA und in Nordafrika. Zuletzt war sie Managing Director Food & Beverages bei Nestlé Maghreb. Gerina Eberl-Hancock wird mit ihrem Team im Bereich Marketing die Produktmarken in den Bereichen Baby Care und Food Solutions führen, darunter den international bekannten Brand Bimbosan. (pd/mj)