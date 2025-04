Schweiz Tourismus: Markus Berger nimmt den Hut

Die Kommunikationsabteilung von Schweiz Tourismus (ST) steht vor einem Führungswechsel. Nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze der Unternehmenskommunikation hat Markus Berger seinen Abschied angekündigt.

Ende Juli wird der 59-Jährige Schweiz Tourismus verlassen. Der Abgang erfolgt auf eigenen Wunsch. «Ich hätte die spannende Kommunikationsaufgabe bei Schweiz Tourismus gut nochmals neun Jahre machen können, die Themen und Herausforderungen bleiben spannend. Und das Team und das Umfeld sind super», so Berger am Samstag auf Anfrage von persoenlich.com. «Aber als sich mir die Chance bot, nochmals etwas Neues zu machen, an einem neuen Ort kommunikative Herausforderungen anzupacken und dazu neue Strukturen zu schaffen, da konnte ich einfach nicht nein sagen. So eine Chance bietet sich mir sicher nie mehr.»

«Einiges in Bewegung»

Zu seinem neuen Arbeitgeber macht Berger noch keine detaillierten Angaben: «Bei meinem neuen Arbeitgeber ist gerade einiges in Bewegung. Dazu gehört auch die Unternehmenskommunikation, die strategischer und integrierter aufgestellt werden soll.» Er schreibt, dass er weiterhin in der Kommunikation tätig sein wird, «nur in einem grösseren Unternehmen mit mehr strategischer und stärker integrierter Kommunikations-Ausrichtung».

Als Leiter der Unternehmenskommunikation hat Berger gemeinsam mit seinem Team und mit Unterstützung von CEO Martin Nydegger die Kommunikationsstrategie von ST mitgestaltet – und «zu einer relevanten Stimme für die Tourismusbranche» gemacht. «Dabei ist uns gelungen, auch angesichts der zunehmenden Kritik am Tourismus stets transparent, proaktiv und positiv zu bleiben», bilanziert er. Zudem habe man die internationale Kommunikation «viel schlagkräftiger gemacht und stets neue Formen und Kanäle erprobt und genutzt». Für seine Nachfolge sieht Berger die ST-Unternehmenskommunikation «bestens positioniert und zukunftsbereit aufgestellt».

Berger startete 2016 bei Schweiz Tourismus (persoenlich.com berichtete). Davor war er Leiter der Unternehmenskommunikation bei Andermatt Swiss Alps (2012 bis 2016), Leiter des Schweizerischen PR-Instituts (2007 bis 2012) und leitete davor seine eigene PR-Agentur (1989 bis 2007).

Schweiz Tourismus hat bereits die Nachfolgesuche eingeleitet. Gemäss Stelleninserat wird eine «kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Weitblick und einer ausgeprägten Leidenschaft für Medien» gesucht, die das fünfköpfige Kommunikationsteam leiten soll. Die nationale Tourismusorganisation beschäftigt insgesamt 280 Mitarbeitende am Hauptsitz in Zürich sowie in 36 Büros in 22 Märkten weltweit.