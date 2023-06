BSV: Markus Binder wird Kommunikationschef

Markus Binder übernimmt per 1. Januar 2024 die Leitung der Kommunikation des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV). Er wird ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung, wie es in einer Mitteilung heisst. Binder tritt die Nachfolge von Rolf Camenzind an, der die Kommunikation des BSV seit 2008 leitet und auf Ende Jahr in Pension gehen wird.

Binder ist seit 2014 Mediensprecher im Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI). Er verfügt laut Mitteilung über eine breite Erfahrung im Journalismus und in der politischen Kommunikation. Er arbeitete unter anderem als Redaktor beim Zürcher Unterländer und bei der Winterthurer Tageszeitung Der Landbote, wo er auch stellvertretender Chefredaktor war. Von 2011 bis 2014 war er stellvertretender Infochef der Stadt Bern.

Markus Binder ist 48 Jahre alt und stammt aus Zürich. Er studierte an der Universität Zürich und an der North Carolina State University Allgemeine Geschichte, Englische Literatur und Politologie. Er hat zudem an der Universität Genf einen Executive-MBA absolviert. (pd/cbe)