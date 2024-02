Claude Longchamp, der das Institut für Politik- und Kommunikationsforschung 2004 gegründet und geprägt hat, verlässt den Verwaltungsrat per 31. März 2024 Richtung Ruhestand. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Politik- und Kommunikationsberaterin Martina Vieli.

Vieli stösst per Februar 2024 zum Verwaltungsrat von GFS Bern, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie sei zertifizierte Verwaltungsrätin Rochester-Berne University, studierte Soziologin und eine erfahrene Politik- und Kommunikationsberaterin. Zuletzt war Vieli als Lobbyistin und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG tätig (persoenlich.com berichtete). Mit ihrer Firma Vieli Consulting sei sie spezialisiert auf strategische Kommunikation, politische Beratung und Interessenvertretung, Reputation Management und Krisen- und Veränderungskommunikation.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Martina Vieli neu für den Verwaltungsrat von GFS Bern gewinnen konnten. Sie wird unser Gremium mit ihrer langjährigen Führungs- und Beratungserfahrung und ihrer Expertise auf wertvolle Art und Weise ergänzen», wird Verwaltungsratspräsident Lukas Golder zitiert.

Claude Longchamp prägte laut Mitteilung «als Pionier die angewandten Politikforschung in der Schweiz über 40 Jahre». Mit dem Dispositionsansatz habe er ein vielbeachtetes Analyseraster für Meinungsbildungsprozesse in Abstimmungen entwickelt, das noch heute ein zentrales Analysetool im Instrumentenkasten von GFS Bern darstelle. 2016 verkaufte Longchamp sein Unternehmen an die Nachfolger und heutigen Co-Leiter Urs Bieri und Lukas Golder. Mit dem Austritt von Claude Longchamp erfolgt laut Mitteilung «der letzte Schritt in der erfolgreichen Unternehmensnachfolge». (pd/cbe)