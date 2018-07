Unit X: Maurice Codourey ist neuer CEO

Unit X hat einen neuen Geschäftsführer: Maurice Codourey, Partner und Teilhaber des Unternehmens, übernimmt ab sofort die Position des CEO, wie es in einer Mittielung heisst. Die Agentur will sich damit ein klares Profil geben. «Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Gesundheitswesen», so Codourey gemäss Mitteilung. «Wir verfügen über jahrelange Erfahrung im Umgang mit Spitälern und Krankenversicherungen und können unsere Stärken voll ausspielen.»

Gesundheitsexperte Codourey stiess vergangenenen November zum Unternehmen (persoenlich.com berichtete). Als Nudge-Pionier der ersten Stunde habe er die sanfte Methode der Verhaltensänderung mehrfach erfolgreich angewendet, und mit dem Aufbau und der Umsetzung von Chatbots mache er die Agentur zur Wegbereiterin für eine neue, automatisierte Form der Kommunikation, die auch im Gesundheitswesen immer wichtiger werde.

«Für unsere Arbeit setze ich zwei Schwerpunkte: Zum einen verfestigen wir unseren neurowissenschaftlichen Ansatz, und zum anderen bauen wir unser Schulungsangebot weiter aus. Das Bedürfnis nach Weiterbildung auf Augenhöhe ist grösser denn je», so Codourey. (pd/maw)