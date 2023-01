Primcom: Medienarbeit für Thurgau Travel

Die auf Tourismus spezialisierte Zürcher PR-Agentur Primcom erweitert ihr Portfolio. Mit dem Flussreisespezialisten Thurgau Travel aus Weinfelden betreut die Agentur von Zürich aus das PR-Mandat eines führenden Schweizer Unternehmens in der Flussschifffahrt, wie es in der Mitteilung heisst. Primcom begleitet die Umsetzung der Kommunikationsstrategie des Flussreiseveranstalters auf dem Schweizer Markt.

Die PR-Agentur Primus Communications GmbH (kurz Primcom) zählt seit Kurzem einen Flussreisespezialisten zu ihren Kunden: Primcom fungiert als Medienstelle von Thurgau Travel und unterstützt den Weinfelder Veranstalter dabei, die USP und das vielfältige Reiseangebot des führenden Schweizer Flussreiseveranstalters in den Medien zu positionieren.

«Mit Thurgau Travel dürfen wir ein innovatives Schweizer Familienunternehmen in der Medienarbeit unterstützen, das mit hoher Servicequalität und spannenden Reiserouten aufwartet. Exklusive Angebote und Pionierfahrten, wie aktuell die längste Flusskreuzfahrt der Welt in Indien, in Kombination mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit unterstreichen die Bedeutung von Thurgau Travel», sagt Daniel Predota, der Thurgau Travel als PR-Berater betreut. (pd/wid)