Red Dot: MetaDesign ist «Agency of the Year 2022»

Die Auszeichnung als «Red Dot: Agency of the Year» ist eine besondere Ehre, da sich Agenturen nicht um den Titel bewerben können. Der Award würdigt jedes Jahr eine Agentur, die mit aussergewöhlichen Designleistungen überzeugt hat. Dieses Jahr hat MetaDesign diesen Ehrentitel verliehen bekommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dieser Award ist eine besondere Anerkennung. Er ist eine Auszeichnung für die über 300 MetaDesign Mitarbeitenden auf der ganzen Welt», wird Lukas Eiselin, CEO MetaDesign Schweiz, zitiert. «Wir haben es geschafft, selbst in herausfordernden Zeiten Marken in allen Facetten weiterzudenken und weiterzuentwickeln. So haben wir gemeinsam mit Kundinnen und Kunden Hervorragendes geleistet. Darauf sind wir stolz.»

Die feierliche Red Dot Gala, die zu Ehren der Sieger des «Red Dot Award: Brands & Communication Design» am 28. Oktober im Berliner Konzerthaus stattfand, bildete den Rahmen für die Honorierung der «Red Dot: Agency of the Year 2022». Als Höhepunkt der Preisverleihung wurde einem Team von MetaDesign vor rund 600 internationalen Gästen der Wanderpokal «Stylus» überreicht.

MetaDesign ist eine globale Markenagentur an sieben Standorten in Europa, Asien und Nordamerika – in der Schweiz in Lausanne und Zürich. MetaDesign unterstützt führende Unternehmen dabei, sich erfolgreich am Markt zu positionieren. Von MetaDesign entwickelte Marken wie Swiss Life, Lucerne Festival, Raiffeisen, die Mobiliar, oder die Schweizer Berghilfe prägen heute den Alltag in der Schweiz.

Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot: «MetaDesign schafft es seit über vier Jahrzehnten, Brands nachhaltig bei ihrer Positionierung zu begleiten. Diese konstant erfolgreiche, und gerade in den letzten Jahren sehr starke kreative Arbeit mit Grössen der internationalen Markenlandschaft verdient eine Auszeichnung mit dem höchsten Titel des ‹Red Dot Award: Brands & Communication Design›.» (pd/cbe)