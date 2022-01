Seed hat für Geberit einen neuen Film über Keramik realisiert: Mit Hightech und Handwerk vom natürlichen Rohstoff zum hochwertigen Keramikprodukt.

Die Marke Geberit steht für qualitativ erstklassige Sanitärtechnik, die weitgehend unsichtbar – hinter der Wand – verbaut ist. Keramikprodukte wie WCs, Bidets oder Waschtische–Produkte vor der Wand – sind erst seit dem Erwerb einer Reihe traditionsreicher Keramikmarken Bestandteil des Sortiments. Geberit arbeitet kontinuierlich daran, das Bewusstsein dafür zu erhöhen.





Der neue Film gebe einen faszinierenden Einblick in die Herstellung von Keramikprodukten, heisst es in der Mitteilung. Er zeige, wie aus der Kombination von Hightech-Fertigung mit passionierter Handwerkskunst hochwertige Keramikprodukte entstehen würden. Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit Geberit entwickelt und realisiert. Die Dreharbeiten fanden im Keramikwerk in Ekenäs, Finnland sowie im Studio statt. Regie führte Simon Koller.

Der Film wird auf der Website von Geberit, in den sozialen Mediensowie im Rahmen von Schulungen, Veranstaltungen und Präsentationen eingesetzt.

Verantwortlich bei Geberit: Stefan Kaufmann, Roman Sidler, Cyril Stutz; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication AG: Simon Koller (Buch, Regie), Roman Linder (Kamera, Color Grading), Wolfgang Weigl (Schnitt), Niko Eriksson (Digital Twins), Matthias Müller (Musik, Sound Design, Mischung), Bettina Frymerman (Produktionsleitung), Felix Courvoisier (Produzent) (pd/wid)