Die Geschichte der noch jungen Samsung Hall in Dübendorf war bislang eine Erfolgsstory. Innerhalb von knapp fünf Jahren hat sie sich als moderne und attraktive Location in der Schweizer Eventbranche etabliert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nun gehe das erste erfolgreiche Kapitel zu Ende und es werde eine neue Seite aufgeschlagen: Ab 31. August 2021 hat die Eventpark AG, die Betreiberin der Samsung Hall, eine neue Eigentümerin: Die EPZ Betriebs AG mit einem Aktionariat um Event-Unternehmer Peter Habegger übernimmt die Eventpark AG vom vormaligen Inhaber Hans-Ulrich Lehmann.



Gleichzeitig übergibt die bisherige Geschäftsführerin Anke Stephan die Geschäftsleitung an Natascha Leach, wie es weiter heisst. Als ehemalige Stv. Geschäftsführerin der ABC Production AG und früheres Vorstandsmitglied der Swiss Music Promoters Association (SMPA) geniesse Leach «einen hervorragenden Ruf in der Event- und Kulturbranche». «Ich freue mich sehr darauf, die spannende Geschichte der Samsung Hall mit dem bestehenden Team weiterzuschreiben und diese einmalige Location ins digitale Zeitalter zu führen», wird Natascha Leach zitiert.

Unter der neuen Geschäftsführung wird die Samsung Hall neben der Fortführung des Corporate-Event-Bereichs laut Mitteilung ihren Fokus zusätzlich auf Entertainment und Konzerte legen und in den nächsten Monaten mit neuen Angeboten, einem Facelifting der Loft und einer digitalen Aufrüstung aufwarten. (pd/cbe)