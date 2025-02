Publiziert am 13.02.2025

Kern der Neuausrichtung ist ein Übersetzungsservice, der künstliche Intelligenz mit menschlicher Expertise kombiniert (persoenlich.com berichtete). Die Zürcher Branding-Agentur Made Identity hat nun für das Unternehmen eine neue Markenidentität entwickelt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Die Agentur begleitete den Transformationsprozess von Supertext von der initialen Konzeption des Geschäftsmodells über die Produktentwicklung bis zur finalen Umsetzung der Markenwelt. Dies umfasste auch die Gestaltung der Benutzeroberfläche sowie die Ausarbeitung von Positionierung und Kernbotschaften. Das neue Logo visualisiert mit einem S-Symbol die Verbindung verschiedener Sprachwelten.Mit der Neuausrichtung fokussiert sich Supertext verstärkt auf technologische Aspekte. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Grossunternehmen wie SwissLife, Novartis und FedEx. Ziel ist es, neue Standards in der mehrsprachigen Kommunikation zu setzen. (pd/nil)