Just Eat: Neuer Name, gleicher Service

Der Schweizer Marktführer eat.ch hat seinen Markennamen auf Just eat gewechselt, um die zahlreichen Werbe- und Marketingaktivitäten des Mutterunternehmens Just Eat Takeaway.com auch im Schweizer Markt effizient umsetzen zu können, wie es in einer Mitteilung heisst.

Just Eat Takeaway.com hatte im März 2021 eine der grössten UEFA-Partnerschaften unterzeichnet (persoenlich.com berichtete). Das damit verbundene, stark präsente Branding soll nicht nur den 3'500 Schweizer Restaurant-Partnern hohe Aufmerksamkeit verschaffen, sondern auch Kundinnen und Kunden zahlreiche Vorteile ermöglichen. Die Änderung bezieht sich rein auf den Markennamen und hat keinen Einfluss auf andere Bereiche des Unternehmens.

Das lokale Team mit über 150 Mitarbeitenden bleibt in der Schweiz weiter tätig und wird kontinuierlich vergrössert. (pd/lom)