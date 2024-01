Die Schweizer Traditionsreisemarke Hotelplan hat ihre visuelle Identität während der letzten Monate über sämtliche Kanäle hinweg weiterentwickelt. Sie erstrahle nun in einem deutlich zeitgemässeren Design, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Das neue Erscheinungsbild von Hotelplan zeichne sich durch klare Linien, eine ansprechende Farbpalette und hochwertige Fotografie aus, die Authentizität und Qualität vermittelten, heisst es weiter. Auch die Bildsprache habe sich weiterentwickelt und biete einen grossen Wiedererkennungswert dank lebendiger Erzählweise.«Mit dem neuen Design wollen wir die Tradition und exzellente Qualität von Hotelplan in die Zukunft tragen», wird Simon Göldi, Director Marketing Hotelplan Suisse, in der Medienmitteilung zitiert.

Bereits Ende Dezember sind die ersten Kataloge für die Sommersaison 2024 im neuen Design veröffentlicht worden, schreibt Hotelplan. Weitere werden in den nächsten Wochen gedruckt und in die Reisebüros verteilt. Die Website von Hotelplan hat im Zuge der Neugestaltung ebenfalls einen frischen Auftritt erhalten.

An der bevorstehenden Ferienmesse in Bern sowie an der Fespo in Zürich ist Hotelplan mit einem neuen Standkonzept vertreten. Zudem ist der Refresh auch auf sämtlichen weiteren Kanälen wie den Newslettern oder auf Social Media bereits ersichtlich. (pd/nil)