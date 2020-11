The Silver Magazine: Neues Onlinemagazin für Best Ager

The Silver Magazine ist eine Plattform für Blogger im besten Alter ab 50, die frei von der Leber weg über ihre Erfahrungen, Sorgen und Freuden schreiben. Die Texte werden nur minim lektoriert, die Blogger sollen ihre Persönlichkeit einbringen und eine eigene Sprache entwickeln. Nach einem Softstart Anfang Juni wird The Silver Magazine nun offiziell gelauncht. Vermarktet werden The Silver Magazine und die vorerst elf Blogger von der SB Agency unter der Ko-Leitung von Danielle Stutz und Nadia Rosasco, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die SB Agency wurde 2019 von Rea Eggli (Wemakeit, Swissandfamous, Letsmuseeum), Serge Riedener (selbstständiger Filmer, Texter und Konzepter), Nadia Rosasco (Rosas & Co Films), Danielle Stutz (DS Photographers) und Claudia Wintsch (Elliott, Blofeld Communications) initiiert. Die fünf Gründerinnen und Gründer sind laut Mitteilung «allesamt etablierte und erfolgreiche UnternehmerInnen, die The Silver Magazine als Herzensprojekt neben ihren Haupttätigkeiten führen». «Unsere Blogger werden anhand ihrer Persönlichkeit und Themen ausgewählt. Die Authentizität steht immer im Vordergrund», wird Stutz zitiert. «Die meisten sind frischgebackene Schreiberlinge und haben noch nie Texte publiziert, andere hingegen sind gestandene Journalisten», ergänzt Rosasco. Lebenserfahrung und Know-how seien das unbezahlbare Kapital, auf das die beiden Ko-Leiterinnen setzen. Stutz und Rosasco führen ihre bisherigen Tätigkeiten im Bereich Film und Fotografie weiter und leiten die SB Agency in einem Teilpensum.

Die Idee zu The Silver Magazine hatte Danielle Stutz auf dem Fitness-Laufband. Ihre Vision: Mit einer Plattform für Silver Ager ein Bedürfnis nach digitalen Inhalten für Menschen ab 50 stillen und somit eine thematische Lücke schliessen, heisst es. Auch für Werbekunden: Für diese werde «eine spannende neue Bühne geboten, um eine der aktivsten und kaufkräftigsten Generationen anzusprechen». Darum würden auf thesilvermagazine.com und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen in Bälde Werbemöglichkeiten für Firmen, Organisationen und NGOs angeboten. (pd/cbe)