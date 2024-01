Fotografie: Nico Schaerer wird Canon-Ambassador

Das Canon-Emea-Ambassador-Programm wurde im Jahr 2008 gegründet und setzt sich seither als Brancheninitiativen dafür ein, Fotografen, Videofilmer und Kameraleute zusammenzubringen, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu teilen. Der Schweizer Fotograf Nico Schaerer ergänzt ab sofort das Programm, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Canon Academy Webinar «Zu Besuch bei …» spricht der Schweizer über seinen Werdegang und sein fotografisches Portfolio.

Als Folge eines strengen Auswahlverfahrens durch ein Gremium von Branchenexperten komme den Teilnehmern eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der Programmziele zu, heisst es weiter. Dazu gehört die Förderung enger Beziehungen zwischen Canon und der professionellen Community, um visuelle Storyteller auf allen Ebenen in ihrer gemeinsamen Leidenschaft zu unterstützen, zu schulen, zu inspirieren und zu fördern.

Der in Zürich lebende Nico Schaerer überzeugte die Jury durch seinen einzigartigen und kreativen Umgang mit dem Medium Fotografie, schreibt Canon. Seine Werke würden ein Fenster bieten, durch das Themen aus einer völlig neuen Perspektive betrachtet werden können.

Schaerer schloss 2002 sein Studium an der renommierten School for Art and Design in Breda, Niederlande, ab und hat seither ein Portfolio von wichtigen nationalen und internationalen Kunden aufgebaut. (pd/wid)