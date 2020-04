SMG: NZZ-CEO Felix Graf neu im Vorstand

Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe, wurde zusammen mit Daniela Stoffel, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen im Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD), an der 60. Generalversammlung neu in den Vorstand der Schweizerischen Management Gesellschaft (SMG) gewählt. Ringier-CEO Marc Walder schied turnusgemäss nach zwei Legislaturperioden von insgesamt acht Jahren aus dem Vorstand der SMG aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für eine zweite Amtszeit von vier Jahren bestätigt wurden Yves Serra, Verwaltungsratspräsident Georg Fischer, Martin Hirzel, Verwaltungsrat Bucher Industries, und Patrik Gisel. Die SMG ist mit rund 1200 Mitgliedern die bedeutendste Vereinigung von führenden Entscheidungsträgern der Schweizer Wirtschaft, wie es weiter heisst. (pd/cbe)