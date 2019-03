Kanton Nidwalden: Oliver Mattmann wird neuer Mediensprecher

Der Journalist Oliver Mattmann wird neuer Informations- und Kommunikationsbeauftragter des Kantons Nidwalden. Der 40-Jährige löst Noémie Schafroth ab und tritt seine neue Stelle am 1. April 2019 an, heisst es in einer Mitteilung.

Wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte, war Mattmann während 19 Jahren bei der «Nidwaldner Zeitung» und der «Obwaldner Zeitung» als Redaktor tätig, zeitweise auch in leitender Funktion. An der Hochschule Luzern hat er sich zudem in Unternehmenskommunikation weitergebildet.

Mattmanns Vorgängerin hatte ihre Arbeit per Ende 2018 beendet. (sda/log)