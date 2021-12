IRF: Oliver Seifried wird zum Partner ernannt

Das Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation IRF ernennt Oliver Seifried per 1. Januar 2022 zum Partner, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 40-Jährige ist seit 2015 als Berater und seit 2018 als Senior Berater bei IRF tätig.

Seifried berät internationale und Schweizer Kunden der Finanz- und Immobilienbranche sowie aus der Industrie in der strategischen Positionierung, der Finanzkommunikation, Medienarbeit und der digitalen Kommunikation. Darüber hinaus verfüge er über «umfassendes Know-how» betreffend Kapitalmarkt-Transaktionen (Börsengänge und M&A).

Vor seiner Tätigkeit bei IRF sammelte Seifried Erfahrung im Journalismus und in der Kommunikationsbranche, wie es weiter heisst. So war er während sechs Jahren bei laut Angaben von IRF «führenden» Kommunikationsagenturen in Deutschland tätig, zuletzt bei Achtung! in Hamburg. Von 2007 bis 2009 arbeitete er als Redaktor für Die Südostschweiz. Seifried studierte Kommunikationswissenschaften, Journalistik und Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg.

«Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Kollege Oliver Seifried den Partnerkreis von IRF erweitern wird. Oliver verfügt über ein erstklassiges Kundenverständnis und bringt seine langjährigen Erfahrungen in der Mandatsarbeit gewinnbringend ein», lässt sich Jürg Stähelin, Partner von IRF, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)