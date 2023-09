Swica: Oliver Steimann wird Kommunikationschef

Die Unternehmenskommunikation von Swica steht ab Oktober unter neuer Leitung. Oliver Steimann tritt die Nachfolge von Silvia Schnidrig an, die in den vergangen elf Jahren die Kommunikation des Winterthurer Krankenversicherers «stetig professionalisiert und massgeblich geprägt hat und nun in den Ruhestand tritt», wie es in einer Mitteilung heisst.

Vor seinem Wechsel zu Swica war Oliver Steimann zwölf Jahre lang für Economiesuisse in Zürich tätig. Für den Wirtschaftsdachverband hat er den Corporate Newsroom aufgebaut und seit 2018 operativ geleitet. Ausserdem führte er mehrere nationale Abstimmungskampagnen und betreute die Kommunikation in zahlreichen Dossiers, darunter die Gesundheitspolitik.

Nach seinem Studium in Geschichte und Politik an der Universität Zürich hat sich Oliver Steimann über zehn Jahre auf verschiedenen Zeitungsredaktionen in der Region Zürich eine breite journalistische Erfahrung angeeignet. 2010 hat er sich nach einer entsprechenden Weiterbildung zum Wechsel in die Unternehmenskommunikation entschieden. (pd/cbe)