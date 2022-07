Bundesamt für Umwelt: Pascal Hollenstein wird Kommunikationschef

von Christian Beck

Pascal Hollenstein, ehemaliger publizistischer Leiter der CH-Media-Gruppe, hat einen neuen Job. Am 1. Oktober startet er als Leiter Kommunikation beim Bundesamt für Umwelt. «Ich bin 51 Jahre alt. Womöglich wäre es nicht die letzte Gelegenheit gewesen, etwas ausserhalb des Journalismus' zu machen. Sicher aber ist sie jetzt günstig», so Hollenstein gegenüber persoenlich.com. «Statt die Dinge nur zu beschreiben, erhalte ich nun Gelegenheit, sie ein klein wenig mitzugestalten. Das ist für einen politischen Menschen wie mich eine Chance und eine Herausforderung.»

Die Umwelt könne niemandem egal sein, so Hollenstein weiter. «Ich persönlich bemühe mich. Und manchmal habe ich auch Mühe. Vermutlich bin ich da ein ganz normaler Mensch», sagt er zu seinem künftigen Themenfeld. Journalistisch habe er sich immer wieder mit Umwelt- und Energiefragen befasst. «Das Thema ist mir sehr wichtig.» Der Wechsel in die Kommunikation ist für den in Zürich wohnhaften Hollenstein nichts Neues. Bereits in früheren Jahren war er schon als Mediensprecher tätig, dies bei Axa Winterthur und Renova Holding. «Ich war mit Leib und Seele Journalist, habe aber nie zu jenen gehört, die professionelle Kommunikation verteufeln. Beide Disziplinen sind wichtig, beide haben ihren Reiz.»

Ende Januar wurde überraschend Hollensteins Abgang bei CH Media bekannt. «Der Abschied von CH Media war nicht leicht. In der Retrospektive muss ich allerdings sagen, dass ich die viele Zeit danach als Privileg empfunden habe und empfinde», so der gebürtige Thurgauer. «Ich habe viel gelesen, bin gereist, gewandert. Ich habe eine Stelle gesucht – und gefunden.» Bis zu seinem Stellenantritt im Oktober verbleibe ihm nun noch etwas Zeit, die er unter anderem dazu nutzen werde, sein Französisch aufzupolieren.

Zu den Gründen seines Weggangs bei CH Media hat Hollenstein mit Verleger Peter Wanner Stillschweigen vereinbart. «Daran halte ich mich», sagt der Vater von drei Kindern. «Was ich sagen kann: In der ganzen Zeit hat mich die NZZ-Mediengruppe unterstützt. Dafür bin und bleibe ich der NZZ – Präsident Etienne Jornod, CEO Felix Graf und Chefredaktor Eric Gujer – in grosser Dankbarkeit verbunden.»

Hollenstein begann seine journalistische Karriere Anfang der 1990er-Jahre bei der Thurgauer Zeitung und Radio Thurgau. Es folgten Jobs im Bereich Corporate Publishing bei Infel und als Historiker bei der Winterthur Gruppe, bevor er als Wirtschaftsredaktor zur SonntagsZeitung wechselte. 2002 gehörte Hollenstein zum Gründungsteam der NZZ am Sonntag, wo er – nach einem mehrjährigen Abstecher in die Kommunikation – 2011 zum Ressortleiter Schweiz und zum stellvertretenden Chefredaktor befördert wurde. Seit 2017 war Hollenstein Leiter Publizistik, zuerst bei den NZZ-Regionalmedien, später beim Joint Venture CH Media.