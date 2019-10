Portmann Group: Personalwechsel in der Redaktion

Nicole Odermatt habe sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, wie es in einer Mitteilung der Portmann Group heisst. Sie war seit 2016 festes Mitglied der Redaktion und massgeblich an den verschiedenen TV-Produktionen, dem Web-Portal «kinowetter» sowie deren Social-Media-Kanälen beteiligt. Nicole Odermatt wechselt laut Mitteilung die Seite in die Marketing-Abteilung der Kino-Kette Youcinema. Laut Philipp Portmann wünscht das ganze Team ihr alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft.





«Wir freuen uns mit Ana von Halle eine geeignete Nachfolgerin gefunden zu haben», schreibt CEO Portmann weiter. Die Ostschweizerin hat Kommunikationswissenschaft und Medienforschung mit Filmwissenschaft im Nebenfach studiert, spricht fünf Sprachen und hat bereits auf der Plattform Letterboxd Filmkritiken veröffentlicht. (pd/lol)