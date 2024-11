Skyguide: Pia Wertheimer wird Mediensprecherin

Publiziert am 13.11.2024

Die langjährige Tamedia-Journalistin Pia Wertheimer übernimmt ab Januar 2025 die Position als Mediensprecherin für die Romandie bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide. Sie folgt auf Prisca Huguenin-dit-Lenoir, die zur Migros-Gruppe wechselt (persoenlich.com berichtete).

Die zweisprachig aufgewachsene Wertheimer bringt 18 Jahre Erfahrung aus dem Journalismus mit. Bei Tamedia war sie unter anderem für die Berner Zeitung, den Tages-Anzeiger und die SonntagsZeitung tätig, zuletzt als stellvertretende Redaktionsleiterin mit Fokus auf Aviatik sowie Freizeit- und Radsport.

«Für mich bedeutet dieser Wechsel eine Rückkehr in die Aviatik, in der ich lange Zeit tätig war und die ich danach journalistisch durch etliche Turbulenzen begleitet habe», so Wertheimer auf LinkedIn zu ihrem Stellenwechsel.

Für die Medienarbeit in der Deutschschweiz bleibt weiterhin Vladi Barrosa verantwortlich. Das Skyguide-Medienteam deckt insgesamt fünf Sprachen ab. (pd/cbe)