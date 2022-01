Kampagnenforum: Rahel Furrer wird Senior Projektleiterin

In der aktuellen Januarwoche startet Rahel Furrer bei der NPO-Agentur Kampagnenforum, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie verfügt über einen Abschluss in Business Administration und Weiterbildungen in Digitalem Marketing und nachhaltiger Entwicklung. Zuletzt war sie als Leiterin Produktmanagement und Digital Marketing Specialist tätig. Zudem engagiert sich Rahel Furrer in der Integrationshilfe für geflüchtete Menschen und hat ein Start-up gegründet, welches sich für faire und nachhaltige Textilprodukte einsetzt.

«Als Senior Projektleiterin wird Rahel Behörden, Vereine und Stiftungen strategisch beraten und ihnen bei der Organisationsentwicklung, der Digitalisierung, dem Campaigning und der Projektführung zur Seite stehen», wird Jérôme Strijbis, Co-Geschäftsführer und Partner bei Kampagnenforum zitiert.

Zudem übernimmt Rahel Furrer die Projektleitung des NPO-Weiterbildungsinstituts Kampacademy, wie es weiter heisst. «Rahel wird sich dem aktuellen Schwerpunkt 2022 annehmen: Zum Start ins dritte Pandemiejahr legen wir den Fokus darauf, Kurse in optimaler Kombination digitaler und analoger Durchführungen und mithilfe der aktuellsten Technologien anzubieten. Wir sehen die aktuellen Herausforderungen als Chance, NPO-Weiterbildung genau auf die Bedürfnisse der Menschen zuzuschneiden», sagt Co-Geschäftsführer Strijbis. (pd/mj)