Der Markenwelt und dem Corporate-Design-Manual des Schweizerischen Feuerwehrverbandes (SFV) fehlte es in der Ausgangslage an Einheit und Klarheit. Über die letzten 150 Jahre hatte die Marke des Verbandes durch verschiedene Anwendungsinterpretationen an Form und Klarheit eingebüsst, heisst es in einer Mitteilung.

Nach einer fundierten Analyse der Marke und einer Designstudie wurden die Werte geschärft und die grafischen Grundlagen für das überarbeitete Corporate-Design-Manual geschaffen: mit neuem Logo, neuer Schrift, Illustrationen, Farb- und Bildwelt. Zudem wurde das Verbandslabel «Swissfire» stilistisch angepasst und ein Anwendungskonzept definiert. Weiter folgte die Adaption der Geschäftsdrucksachen und der Informationsunterlagen sowie die Gestaltung neuer Merchandise-Artikel. Parallel dazu wurde die dreisprachige Website neu konzipiert und gestaltet.

Die Stämpfli Kommunikationsagentur zeichnet für das Designkonzept verantwortlich und hat das Gesamtprojekt inklusive aller grafischen Leistungen und der Bildbearbeitung orchestriert.

«Die Ausgangslage war für Stämpfli Kommunikation unüblich, der gängige Projektablauf konnte aufgrund der Dringlichkeit nicht eingehalten werden. So musste einerseits das Corporate-Design-Manual erarbeitet und anderseits bereits die Website designt werden. Die Aufgabe war keine leichte, wurde jedoch vom Stämpfli-Team einwandfrei umgesetzt. An dieser Stelle ein grosses Merci an Rahel, Anna, Claudia, Christoph und Dario», so Hanan Estelle Bouâllègue, Projektverantwortliche Marketing und Verbandskommunikation.

Rahel Grünig, Head of Design Strategy bei Stämpfli Kommunikation, ergänzt: «Die Herausforderung bestand darin, den Kontrast zwischen dem amtlichen Auftritt des Feuerwehrverbandes und der oft heroisch gezeichneten Welt der Feuerwehr in eine zeitgemässe Designsprache zu überführen. Aus den Farben der Brandschutzfahrzeuge und der Arbeitsuniformen wurden die Primärfarben Rot und Dunkelblau abgeleitet und zu einem diagonalen Streifenmuster zusammengeführt, wie man es beispielsweise von Warnbändern, Löschfahrzeugen oder Ausrüstungen von Feuerwehrangehörigen kennt. Das Design ist einfach und einprägsam und stärkt die emotionale Verbindung zur Zielgruppe.»

Verantwortlich beim Schweizerischen Feuerwehrverband: Thomas Widmer (Direktor), Hanan Estelle Bouâllègue (Projektverantwortliche Marketing und Verbandskommunikation); verantwortlich bei Stämpfli Kommunikation: Rahel Grünig (Head of Design Strategy), Christoph Tim Schneider (UX Designer), Claudia Fahrni (Projektleiterin), Anna Henkel (Designerin). (pd/cbe)