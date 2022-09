Die Insel Gruppe soll als menschliche und zuverlässige Marke mit hohem Qualitätsanspruch positioniert werden. Das Individuum steht im Zentrum allen Handelns und doch ist dies nur mit Vielfalt und starkem Teamwork überhaupt möglich. Nach einer intensiven Konzeptphase und einer vorproduktionellen Höchstleistung sei nun ein eineinhalb-minütiger Film entstanden, der die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Reise durch den Facettenreichtum des Spitalbetriebs nehme, heisst es in der Mitteilung.

16 Locations, 36 Darstellende aber nur 4 Drehtage und das bei laufendem Spitalbetrieb. Die Produzentin Marike Löhr war gefordert. In einer Zusammenarbeit mit dem Team der Insel Gruppe organisierten sie minutiös die Szenen, sodass Regisseur Alun Meyerhans und sein Team trotz des engen Zeitplans das Set in Ruhe einrichten und den Cast inszenieren konnten. «Die grösste Herausforderung war, sich in solch hohem Tempo immer wieder auf die neuen Darstellerinnen und Darsteller einzustellen und sich danach sofort wieder auf die neue Szene einzustimmen», wird Meyerhans zitiert.







Genau auf diese Vielfalt, die tagtäglich parallel zusammenarbeitet, zielte das Konzept ab. Fachliche wie menschliche Themen wurden erlebbar gemacht. Patientinnen und Mitarbeiter beantworten die sehr persönliche Frage «Was will ich morgen sein?». Im Kontext eines medizinischen Betriebs erhält diese zukunftsgerichtete Frage für Patienteninnen wie Angestellte eine zentrale Bedeutung.

Über den Film hinweg nimmt das Alter der gezeigten Personen stetig ab, nicht aber die Grösse Ihrer Träume und Wünsche. Der Kreis schliesst sich bei der Geburt eines Kindes – und dem Moment als die Person im hohen Alter ihre ganz eigene Antwort auf ihre am Anfang gestellte Frage findet.

Positionierung als Arbeitgeberin

Die Spitalgruppe zeigt sich mit diesem Einblick von einer sehr persönlichen Seite. Das war den Auftraggebern wichtig, denn gerade zukünftige Mitarbeitende sollen sich angesprochen fühlen. Stellensuchende wrüden sich mit der Frage der Zukunft befassen und sähen im Film, dass sie bei der Insel Gruppe an einem Ort sind, der diese Frage ernst nimmt, heisst es. So waren auch zwei Drittel aller Darstellerinnen Angestellte der Insel Gruppe, die sich für dieses Projekt engagiert haben.

Verantwortlich bei der Filmgerberei: Marike Löhr (Produzentin); Balz Chen (Concept and Script), Alun Meyerhans (Regie), Silvio Gerber und Fabian Kimoto (Kamera), Gianni Forteleoni (Edit), Jürgen Kupka (Color Grading), Jonas Bühler (Musik); verantwortlich bei der Insel Gruppe: Judith Dannhauer (Projektverantwortliche), Simon Schmid (Leiter Marketing), Mike Dürig (Art Director). (pd/wid)