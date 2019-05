MGB: Roland Binz wird Direktor Kommunikation und Medien

Roland Binz wird Leiter der Direktion Kommunikation & Medien des Migros-Genossenschafts-Bundes, heisst es in einer Mitteilung des MGB. Der 46-jährige Kommunikationsfachmann hat in den letzten Monaten bereits interimistisch den Bereich Integrierte Kommunikation des MGB betreut (persoenlich.com berichtete). Nun wird er ab 1. Juni 2019 die Direktion Kommunikation & Medien im Mandatsverhältnis führen. Binz verfüge über langjährige Erfahrung im Journalismus und in der Unternehmenskommunikation, in den letzten zehn Jahren als Inhaber einer spezialisierten Beratungsfirma.

Gleichzeitig wird ebenfalls per 1. Juni 2019 Christoph Rytz, wie bereits im Januar kommuniziert, seine Arbeit als Leiter Integrierte Kommunikation aufnehmen. Der Bereich Integrierte Kommunikation umfasst innerhalb der Direktion Kommunikation & Medien unter anderem die interne Kommunikation, die Medienstelle, Projektleitungen und das Community Management.

Die Direktion Kommunikation & Medien zeichnet neben der Unternehmenskommunikation des MGB unter anderem für die Kundenzeitschrift Migros-Magazin und zahlreiche Online- und Print-Publikationen verantwortlich. Sie ist aus dem Zusammenschluss der Migros Medien und Corporate Communications entstanden. Die beiden Direktionen sind seit Herbst 2018 unter der Leitung von Sarah Kreienbühl, Mitglied der MGB-Generaldirektion, erfolgreich zusammengeführt worden. (pd/wid)