WWF: Samira Zingaro stösst zum Kommunikationsteam

Nach elf Jahren beim Schweizer Radio und Fernsehen – zuletzt bei der Rundschau, vorher 10v10 und Kassensturz – wechselt Samira Zingaro zur Schweizer Umweltorganisation WWF. Sie übernimmt den Lead in der digitalen Unternehmenskommunikation, heisst es in der Mitteilung. Der WWF baue mit ihr sein Knowhow und seine Kapazitäten im audiovisuellen Bereich weiter aus.

«Mit Samira Zingaro stösst eine hervorragende Reporterin, exzellente Dramaturgin und audiovisuelle Geschichtenerzählerin zum WWF. Sie hat den Blick für Trends, die Gabe, das Essentielle herauszukristallisieren und den Mut, um die Ecke zu denken», so der WWF.

Zingaro hat als Journalistin zahlreiche Geschichten aus dem In- und Ausland publiziert, ist Buchautorin und Kurzfilmmacherin. Sie freut sich auf die neue Herausforderung: «Massnahmen gegen die Klima- und Biodiversitätskrise zu ergreifen, ist dringlicher denn je. Wie also erzählt der WWF die bestmöglichen Geschichten, die emotional berühren und letztlich zum Handeln bewegen? Es braucht nicht nur Information, sondern packendes Storytelling. Hier liegt in der digitalen, vernetzten Kommunikation ein riesiges Potential.» (pd/wid)