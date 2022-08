Die Zürcher Kantonalbank (ZKB), die viertgrösste Universalbank der Schweiz, geht mit der Zeit, hat sich des Wandels im Banking angenommen und auch ihre Kommunikation dem verändertem Medienkonsum entsprechend mit digitalen Formaten erweitert, wie es in einer Mitteilung heisst. Es sei jedoch auch klar, dass eine 150 Jahre alte Traditionsbank mit gesellschaftlichem Auftrag dabei etwas behutsamer agieren müsse als eine junge Neobank, wenn sie eine Akzeptanz gegenüber der Digitalisierung über alle ihre Kundengruppen erreichen wolle.

Wie weit kann sich die Bank modernisieren und dabei der vertraute Finanzpartner bleiben? Diese übergeordnete Frage stand – wie bereits beim Rebranding – auch bei der Entwicklung des Brand-Sounds im Zentrum. Und sie liess Sound eine klar definierte Rolle zukommen. «Für uns gibt es im Markenkontext zwei entscheidende Treiber: Technologie und Vertrauen. Unsere Sound Identity soll einen Bezug zwischen beidem herstellen und dabei unsere einzigartige Identität umfassend erlebbar machen», wird Daniel Locher, Senior Brand Manager bei der Zürcher Kantonalbank, in der Mitteilung zitiert.

Ausführung und empirische Bestätigung

Umgesetzt wurden diese Ambitionen durch eine Kombination aus organischen und digitalen Klängen, «welche zwar bekannt und vertraut, aber durchaus überraschend und unkonventionell inszeniert sind: klar, lebendig und selbstsicher», heisst es weiter. Das Brand-Sound-System sei dabei so ausgeführt, dass mit unterschiedlichen Ausprägungen auf konkrete Anwendungen und Zielgruppen eingegangen werden könne. Dabei werde übergreifend die Attraktivität eines dynamischen Banking-Innovators sukzessive an das Gefühl von Vertrauen gegenüber der Staatsbank gebunden. Für die Feinabstimmung der Sound Identity kam der von Department of Noise zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW entwickelte Sound-Survey zum Einsatz, mit welchem sowohl bei bankinternen wie auch externen Stakeholdern die Wirkung abgefragt und dann entsprechend justiert wurde.

Das dynamisch ausgelegte Sound-Ökosystem wird über die nächsten Monate auf immer mehr Kanälen der Bank hörbar sein: von Marketing-, Sponsoring- und Bewegtbildaktivitäten über Service Center Experience bis hin zu den Geschäftsstellen. Für letztere wurden eine Playlist-Strategie sowie verschiedene Soundscapes entwickelt, damit auch an diesem Touchpoint die Marke Zürcher Kantonalbank konsequent und durchgängig spürbar wird. «Sound wird als Markenelement oft unterschätzt, ist aber ein wichtiger Baustein für das ganzheitliche, emotionale Erleben einer Marke», sagt Monica Dreyer, Leiterin Marketing und Markenführung bei der Zürcher Kantonalbank.

Verantwortlich bei der Zürcher Kantonalbank: Daniel Locher (Senior Brand Manager), Dominik Streich (Creative Director), Simon Baumann (Multimediaproduzent); verantwortlich bei KMS Team: Robert Börsting (Design Director); verantwortlich bei Department of Noise: Florian Goetze und Philipp Schweidler (Strategy & Creative Direction), Michael Stuber (Strategy), Yves Gerber (Creative Producer). (pd/cbe)