Schroten: So will die Nagra die Tiefenlager-Debatte anstossen

Publiziert am 18.11.2024

Am Dienstag informieren die Behörden im Medienzentrum des Bundeshauses über den geplanten Bau eines Endlagers für radioaktive Abfälle im Gebiet Nördlich Lägern im Kanton Zürich. Gleichentags reicht die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) beim Bundesamt für Energie (BFE) die Rahmenbewilligungsgesuche ein. Insgesamt legt sie dem Bund 13 Gesuchsunterlagen vor, die auf gut 200 wissenschaftlichen Berichten basieren.

Die Storytelling-Agentur Schroten verantwortet seit Mitte 2022 das Kommunikationskonzept für das Projekt Tiefenlager der Nagra. Mit dem jetzigen Schritt trete eines der wichtigsten Bauprojekte der Schweizer Geschichte in eine neue Phase ein, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Nach 50 Jahren Forschung, beginne nun die öffentliche Debatte. Die Agentur startet zu diesem Anlass eine Kommunikationsoffensive und lanciert nebst der aktuellen Printausgabe des «Jahrhundertmagazins» mit dem Titel «500m+» eine Podcast-Serie mit zehn Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kultur.

Das Publikum liest und hört im Magazin und in den Podcasts Stimmen aus der Bevölkerung sowie Stimmen von Persönlichkeiten, die aufgrund ihres beruflichen Tätigkeitsfeldes mit Überlegungen zum Tiefenlager in Berührung gekommen sind oder kommen werden, schreibt Schroten. Darunter sind Alt-Bundesrätin Doris Leuthard, Ethiker Dominic Roser, Bestsellerautor Thomas Meyer oder Zukunftsforscherin Jeannie Schneider. «Die grossen Abwesenden in dieser Debatte sind die künftigen Generationen», sagt etwa Dominic Roser. Der Lehr- und Forschungsrat der Universität Fribourg plädiert dafür, ihre Interessen stärker miteinzubeziehen.

«Die aktuellen Kommunikationsmassnahmen fokussieren auf den Faktor Mensch», wie Adrian Schräder von Schroten auf Anfrage erklärt. «Jede und jeder der Podcast-Gäste eröffnet einem in rund 50 Minuten eine ganz eigene Perspektive auf eines der grössten Bauwerke der Schweizer Geschichte.» Dafür eignet sich das Format einfach perfekt. Der Storytelling-Experte nennt es eine «Grundherausforderung», dieses komplexe Thema zu vermitteln. «Vielen ist bewusst, dass es Atommüll gibt. Aber es ist halt vielen nicht bewusst, was es mit dem Tiefenlager auf sich hat und dass wir uns alle diesem Thema annehmen müssen. Wir werden darüber entscheiden, wie es weitergeht», sagt Schräder.

Nagra-CEO Matthias Braun bezeichnet die Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuch als «epochaler Schritt». «Nun braucht es nicht nur eine Prüfung des Gesuchs durch die Behörden, sondern auch eine möglichst breite Debatte. Den zuletzt entscheidet schliesslich das Stimmvolk über das Tiefenlager in Nördlich Lägern.» Mit dem Podcast und dem Magazin wollen man die Debatte lancieren und eruieren, welche Visionen, Hoffnungen und Ängste die Schweizer Bevölkerung mit dem Projekt Tiefenlager verbinde.

Der gemeinsam mit der Zürcher Storytelling-Agentur Schroten konzipierte und von einem Team von Spezialistinnen und Spezialisten umgesetzte Content soll in den nächsten Monaten auf mehreren Kanälen für Denkanstösse sorgen. Dazu wurden neben dem Printmagazin, dem Hub jahrhundertmagazin.swiss und den auf allen gängigen Portalen abrufbaren Podcasts auch eine Filmdokumentation und ein Kinotrailer erstellt. Letzterer ist ab dem 28. November in den Schweizer Kinos zu sehen. (pd/wid)