Mediensprecherin des Jahres: Sonja Zöchling Stucki wieder an der Spitze

Das Magazin «Schweizer Journalist» ehrt Sonja Zöchling Stucki, die Kommunikationschefin der Flughafen Zürich, mit der Auszeichnung «Mediensprecherin des Jahres». Nach 2011, 2013, 2014 und 2018 gewinnt Zöchling Stucki dieses Jahr bereits zum fünften Mal, wie der Flughafen Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Zöchling Stucki, die seit 2008 die Unternehmenskommunikation am Zürcher Flughafen leitet, schaffe damit etwas, das bisher noch keiner beziehungsweise keinem der Kolleginnen und Kollegen eines anderen Unternehmens gelungen ist. «Ich freue mich einfach mega, dass die Medienschaffenden mein Team und mich wiedergewählt haben. Das heisst, dass unsere Arbeit ankommt und unser Verhältnis zu den Medien ist ein gutes und konstantes ist», wird Zöchling Stucki in der Mitteilung zitiert. Dass das Medienteam seinen Job auf dem Niveau machen könne, verdanke man ganz besonders auch der hervorragenden internen Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen und dem Rückhalt in der Geschäftsleitung, betont Zöchling Stucki. Das sieht laut Mitteilung auch CEO Stephan Widrig so: «Ich gratuliere Sonja Zöchling Stucki im Namen des ganzen Unternehmens herzlich zu dieser Auszeichnung. Sie ist mit ihrer Arbeit ein Vorbild für uns alle!»

Das Magazin «Schweizer Journalist» ehrt jährlich den besten Mediensprecher, die beste Mediensprecherin der Schweiz. Dieses Jahr wurden 122 Medienstellen wichtiger Schweizer Unternehmen, Behörden, Parteien und Verbände von einem Panel von News- und Fachjournalisten bewertet. (pd/cbe)





