Die Künstlermanagement, PR- & Eventagentur Starfish GmbH übernimmt exklusiv die Medienstelle für sämtliche Künstler von HitMill 360, wie es in einer Mitteilung heisst. «Als kleines Label ist es uns wichtig, dass die Kommunikationswege zwischen Medienstelle, Künstler und Label möglichst kurz gehalten werden. Anstatt wie bisher verschiedene Promotionsagenturen zu verpflichten, haben wir uns deshalb dazu entschieden, auf einen Partner zu setzen», wird Roman Camenzind, der Geschäftsführer von HitMill 360, in der Mitteilung zitiert. Er fügt an: «Mit Rico Fischer und Sacha Ischi von Starfish GmbH haben wir die perfekten Partner dafür gefunden».

Und Rico Fischer sagt laut Mitteilung: «Es erfüllt uns mit sehr grosser Freude, uns Partner von HitMill, der erfolgreichsten Musikproduktionsfirma der Schweiz, nennen zu dürfen. Wir erachten es als grosses Privileg, einen so erfolgreichen und talentierten Artist Roster repräsentieren zu dürfen. Roman Camenzind & sein HitMill-Team sind schon weit über 20 Jahre ein sehr freundschaftlicher und inspirierender Wegbegleiter», sagt Rico Fischer. Sacha Ischi ergänzt: «HitMill und Starfish haben in den letzten Jahren immer wieder sehr erfolgreich und mit viel Spass an gemeinsamen Projekten gearbeitet.»



«Die Nutzung gemeinsamer Synergien sowie der Austausch von unserem langjährigen ‹Know-How & Network› war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Diese Partnerschaft wird unsere Dienstleistungen auf einen noch höheren Qualitätsstandard anheben», lassen sich Roman Camenzind und Rico Fischer in der Mitteilung weiter zitieren. (pd/tim)