Furrerhugi: Stefan Regez stösst zum Unternehmen

Der langjährige Chefredaktor der Schweizer Illustrierten, Stefan Regez, stösst per 1. Juni 2022 zu Furrerhugi. Als erfahrener und bestens vernetzter Journalist und Medienmanager verstärkt er Furrerhugi als designierter Partner in der strategischen Beratung und der Medienarbeit sowie im kommunikativen Coaching von Führungspersönlichkeiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Stefan Regez war von 2012 bis 2020 Chefredaktor der Schweizer Illustrierten und von 2019 bis 2021 Leiter Publikumszeitschriften von Ringier Axel Springer Schweiz (persoenlich.com berichtete). In dieser Funktion verantwortete er neben der Schweizer Illustrierte und deren Westschweizer Pendant L’illustré ein Portfolio aus Titeln wie Schweizer LandLiebe und Glückspost, Programmzeitschriften wie Tele und TV-Star sowie der Online-Plattform GaultMillau.ch. Nach 25 Jahren im Journalismus hat sich Stefan Regez nun für eine berufliche Neuausrichtung entschieden. Mit familiären Wurzeln im Kanton Bern und Wohnort in der Stadt Zürich repräsentiert Stefan Regez zudem die für Furrerhugi wichtige Achse Bern-Zürich.

Der CEO von Furrerhugi Andreas Hugi sagt dazu laut Mitteilung: «Wir freuen uns, einen top vernetzten und erfahrenen Journalisten und Medienmanager wie Stefan Regez bei Furrerhugi willkommen heissen zu können.» (pd/mj)