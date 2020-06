Die neue, überdachende Key-Message für Stöckli heisst «Built for Perfection». Sie ist abgeleitet von der Stöckli-Vision «Die beste Ski-Sport-Marke der Welt» und wurde im Rahmen von intensiven Workshops von Kunde und Agentur gemeinsam erarbeitet. «Built for Perfection» legt das Fundament für die Hub- und Omnichannel-Strategie von Stöckli und das Fundament für eine Vielzahl von Massnahmen bis hin zur weltweit differenzierten Ansprache von Kundinnen und Kunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dank dem neuen Kommunikations-Design «Premium Line» werde die neue Strategie auch visuell umgesetzt. Das Layoutsystem könne einerseits viele Informationen strukturiert aufnehmen, wirke andererseits aber «immer so sportlich und kraftvoll wie hochwertig».



«Eine aussergewöhnliche Kombination aus Riesenslalom- und Slalomski – das ist der neue ‹Laser WRT› von Stöckli. Inspiriert vom Rennsport, steht der Laser WRT für hohes Tempo, präzise Kurven und unglaubliche Power», schreibt die Agentur KSP Krieg Schlupp Partner in der Mitteilung weiter.

Zur Lancierung des neuen «Laser WRT» in der kommenden Wintersaison werde eine crossmediale Kampagne im Rahmen des Neuauftritts realisiert. Im Fokus stehen dabei laut Mitteilung «die Stärken des ‹Laser WRT› sowie die innovative Carbon-Steering-Control-Technologie». Der «Laser WRT» soll «als perfekter Pistenski für anspruchsvolle und sportliche Skifahrer positioniert werden».



Die Kampagne umfasst die Neugestaltung der Landingpage, ein physisches Mailing an bestehende Kunden sowie ein Content-Video für verschiedene Social-Media-Kanäle. Dabei ermöglicht das Video einen besonderen Blick hinter die Kulissen: Gemeinsam mit dem Stöckli-Athleten Marco Odermatt können User einen Blick in die Stöckli-Manufaktur in Malters und auf die Herstellung des «Laser WRT» werfen.



Verantwortlich bei Stöckli Swiss Sports: Christian Gut (Chief Consumer Officer), Stephanie Baumgartner (Brand Communication Manager); verantwortlich bei KSP Krieg Schlupp Partner: Daniel Krieg (Strategie), Uwe Schlupp (Creative Direction), Alba Rau (Art Direction), Marco Donada (Grafik), Barbara Sarras (Text), Lukas Vigniti (Editing), Barbara Zingg, Melanie Hanimann (Beratung), Epic.cx (Video). (pd/cbe)