Das Schweizer Mittelland versinkt zu Jahresanfang oftmals unter einer dicken Nebelwolke oder im Schnee. Dieses nasskalte, sonnenarme Wetter sei ideal, um bei den Leuten die Reiselust zu wecken. Denn an anderen Orten der Welt scheine gerade die Sonne, schreibt die Zürcher Agentur Publicis in einer Mitteilung.

Um die Menschen daran zu erinnern und zum Reisen zu inspirieren, hat Publicis einen Sonnenhimmel in den Hauptbahnhof Zürich «gezaubert» – in Form einer grossen Installation. Eine LED-Kugel mit einem Durchmesser von zwei Metern wurde in der Halle aufgehängt und darunter ein grosses Tuch aus Federseide platziert, einem extrem leichten Stoff. So wiegt das 170 Quadratmeter grosse Tuch gerade einmal 845 Gramm. Schon ein kleiner Windhauch reicht aus, um es in der Luft schweben zu lassen.

Auf dem Boden wurden in einem Podest Ventilatoren versenkt, die dem Tuch wolkenartige Bewegungen verleihen. Überdies wurden unter der Hallendecke Lichtstrahler platziert, welche Lichtstimmungen von tropischen Destinationen auf den Sonnenhimmel projizieren.

«Dass so eine sommerliche Stimmung die frierenden Menschen im verschneiten Zürich beglücken kann, zeigte sich gleich nach dem Aufbau der Installation auf Instagram, Facebook und vor Ort selbst», schreibt Publicis. Innert kürzester Zeit seien Dutzende von Fotos gepostet worden. Zu sehen sind die Bilder unter #flyswiss oder facebook.com/flyswiss. Zudem gibt es den Sonnenhimmel noch bis Donnerstagabend «live» im HB zu bewundern.

Beworben wurde die Aktion auf einer Umschlag-Titelseite im «20 Minuten», auf der Wetterseite von «20 Minuten», auf Bannern und auf digitalen Plakaten rund um den Bahnhof.

