Geschäftsberichte-Symposium: Symposium tagt virtuell im Internet

Das 11. Geschäftsberichte-Symposium am 24. Juni 2020 findet zum ersten Mal digital statt. «Wir freuen uns auf diese Premiere und möchten den Teilnehmenden wie gewohnt rechtzeitig Inspiration, Trends und internationale Best Practice Cases für die kommende Reporting-Saison bieten – absagen war für uns und unsere Partner keine Option», heisst es in einer E-Mail vom Montag.

Dabei besteht das Angebot Best-Practice-Sessions live zu verfolgen. Zudem werden die Keynote-Referate aufgezeichnet, so dass sie nach dem Symposium in voller Länge nachgeschaut werden können. Teilnehmer der Onlinedurchführungen können während des Live-Symposiums jederzeit interaktiv Fragen via Chat stellen, wie die Veranstalter auf corporate-reporting.com schreiben. Im Anschluss gibt es ein «Virtual Networking und Wrap-Up». (pd/eh)