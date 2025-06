HarbourClub: Traditionelle Sommerparty in der Barfussbar

Publiziert am 18.06.2025

Die Party ist mittlerweile längst legendär: Mitte Juni lädt der HarbourClub in Zürich jeweils in die Barfussbar an der Limmat zum jährlichen Sommerfest. Am Dienstagabend war es wieder so weit: 90 handverlesene Journalistinnen und Journalisten, PR-Fachleute, Sponsoren und Ehemalige trafen sich mit aktiven Clubmitgliedern zum sommerlichen Networking auf dem Wasser.

So legendär wie die Party ist mittlerweile auch das Aufnahmeprozedere für neue Clubmitglieder: Präsident Hans-Peter Nehmer und Vorstandsmitglied Edi Estermann nahmen «die Neuen» in einem humoristischen Kurzinterview in die Mangel und testeten deren kommunikative Schlagfertigkeit. Stets unterhaltsam, weil selbstverständlich kein Problem für die versierten Kommunikationsprofis, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der auf 100 Mitglieder beschränkte HarbourClub, der Club der Schweizer Kommunikationschefs, feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen mit diversen weiteren Aktivitäten (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)