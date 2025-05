TX Group: Urs Fehr leitet Kommunikation

Publiziert am 08.05.2025

Mit Urs Fehr gewinnt die TX Group eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die mit ihrem strategischen Denken, ihrer Medien- und Finanzexpertise sowie ihrem Netzwerk in der Branche mithelfen woll, die Gruppe weiterzuentwickeln. Urs Fehr wird am 10. Juni 2025 zur TX Group wechseln und die Kommunikation auf Gruppenebene sowie im Besonderen die Finanzkommunikation und Investor Relations verantworten, heisst es in einer Mitteilung.

Er bringt eine langjährige und breitgefächerte Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit und Finanzkommunikation mit. Zuletzt war er als Head Media Relations bei der Bank Vontobel tätig, wo er für strategische Medienarbeit, Krisen- und Finanzkommunikation verantwortlich zeichnete. Davor bekleidete er leitende Kommunikationsfunktionen bei renommierten Finanzinstituten wie Falcon Private Bank, Credit Suisse Gruppe und Julius Bär.

Wie im Dezember angekündigt, wurde die Kommunikation innerhalb der TX Group per 1. Januar 2025 neu aufgestellt (persoenlich.com berichtete). Die Verantwortung liegt neu dezentral bei den CEOs der Unternehmen. Diese Entscheidung war eine logische Konsequenz der angestrebten Eigenverantwortung der einzelnen Unternehmen und ermöglicht eine flexiblere, effizientere Kommunikation. (pd/awe)