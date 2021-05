Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Das 1895 gegründete Unternehmen biete Privatkunden und KMU «hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge».

Die Kommunikationsagentur Open up unterstützt die Unternehmenskommunikation der Vaudoise bei den Media Relations in der Deutschschweiz. Zu den Aufgaben der Agentur gehört die Positionierung des CEO sowohl in Wirtschafts- als auch Tagesmedien. Ausserdem identifiziert Open up Möglichkeiten, die Vaudoise mit den für sie relevanten Themen in Deutschschweizer Medien zu platzieren und verantwortet die Medienansprache hierfür.

«Die Deutschschweiz spielt in unserer Wachstumsstrategie eine wichtige Rolle. Wir freuen uns, auf die Expertise von Open up bei der Medienarbeit zählen zu können», wird Carole Morgenthaler, Mediensprecherin Vaudoise, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)