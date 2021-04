LSA: Virtueller Schnuppertag veranstaltet

Die Pandemie kennt viele Verlierer. Dazu gehören auch und vor allem Lehrstellensuchende. Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sind aktuell auf der Suche nach einer Schnupperlehre, um sich im Anschluss daran für eine Lehrstelle zu bewerben.

«In den letzten Wochen erhielten wir von diversen LSA-Agenturen Meldungen, dass sie aufgrund der momentanen Situation (Homeoffice), Anfragen von potenziellen Schnupperlehrlingen gezwungenermassen ablehnen mussten», wie LSA in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Der Verband wird deshalb gemeinsam mit LSA-Agenturen diesen Jugendlichen trotz den Umständen am Dienstag, 20. April einen virtuellen Schnuppertag ermöglichen, bei welchem Interessierte einen Einblick in den Berufsalltag von verschiedenen Berufen in der Welt der Kommunikation erhalten. Nach einem kurzen Warm-Up zur Kommunikationsbranche werden Lernende aus LSA-Agenturen ihre Berufe präsentieren. Zum Abschluss erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen. (pd/lol)