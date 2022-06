Die Zusammenarbeit des Bodenbelagsherstellers mit Process begann 2020 und damit in einer Zeit, in der sich viele Menschen intensiver mit ihrem Wohnraum beschäftigten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der neue Claim «Natürlich schöne Böden» vermittle laut Mitteilung einerseits die Kernkompetenz Haros und drücke andererseits das natürliche Lebensgefühl und die Schönheit hochwertiger Produkte aus.

Denn die Identifikation mit dem zentralen Markenthema sei wichtig, heisst es in der Mitteilung weiter. Nicht nur für die Käufer, sondern auch für die Händlerinnen und Händler weltweit, die Haro exklusiv vertreiben und entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beitragen. «Eine starke Marke bringt auch diejenigen nach vorn, die Haro Produkte verkaufen. Sie gibt ihnen eine gut erzählte Geschichte an die Hand, die vom Wettbewerb differenziert und Kunden überzeugt – und letztlich den Umsatz erhöht», wird Michel Gabriel, Consulting Director bei Process und verantwortlich für das Mandat, in der Mitteilung zitiert.



Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden alle Bausteine, die zu dieser neuen Markengeschichte gehören, von Process entwickelt und angewendet: Zunächst die Marke definiert und positioniert und im neuen, modular konzipierten Brand Design erlebbar gemacht. Eine klare, zuweilen humorvolle Brand Voice gibt der Kommunikation den Haro-typischen «Twist». Es folgen Redesigns des Packaging, des Messeauftritts und Shop-Module für Showrooms und POS, der Sortimentskataloge, Sales-Unterlagen, Händler-Mailings, LKW- und Gebäudebeschriftungen. Dazu kommen auch digitale Anwendungen wie bspw. der Look für die neue Haro Academy, dem Online-Schulungsangebot für Händler, das im eigenen Studio produziert wird.

Digital und persönlich

Anfang 2022 ist ein wichtiger Meilenstein geschafft: der Relaunch von Haro.com in sechs Sprachen. Process entwickelte hierfür die komplette User Experience, welche auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht und den Verkauf über den lokalen Handel ins Zentrum rückt. Der neue Produktfinder erleichtert die Auswahl und die virtuelle Assistentin «Floorentine» gibt als erste Anlaufstelle Auskunft zu Produkten und Services. «Kunden sollen auch online erleben, dass Lösungen für ihre individuellen Vorlieben und Wünsche bei Haro gefunden werden. Daher geben wir ihnen wirkungsvolle Tools an die Hand, wie personalisierbare Kataloge zu Produktfavoriten», führt Bruno Manser, Creative Director Digital bei Process, aus.

Verantwortlich bei Haro: Andreas Merz, Leiter Marketing; Agentur: Process Zürich. (pd/mj)