Wer mit seiner Werbung die Kundinnen und Kunden überzeugen will, sollte sich immer wieder von anderen Unternehmen inspirieren lassen. Um von den Besten zu lernen, lanciert Post Advertising für die Werbetreibenden in der Schweiz das Booklet «Best Practice» mit Erfolgsprojekten aus der Werbewelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Booklet präsentiert elf erfolgreiche Beispiele von Werbung: Aufgeführt werden besonders wirkungsvolle Werbemassnahmen aus den Kategorien Digital Out of Home, Mobile In-App Marketing, Display Marketing, Direct Mailing und E-Mail-Marketing.

Das von In Flagranti Communication konzipierte und gestaltete Booklet folgt gemäss Mitteilung keiner klassischen Leserichtung. Die Leserinnen und Leser entscheiden selbst, ob sie nach links oder rechts weiterlesen möchten. Dadurch soll das Booklet genauso unkonventionell und inspirierend wirken wie sein Inhalt. Zudem sollen Werbetreibende so schnell zu ihren relevanten Inhalten für zukünftige Kampagnen gelangen.

Das Booklet «Best Practice» ist ab sofort kostenlos in gedruckter Form erhältlich.

Verantwortlich bei Post CH AG: Daniel Amstutz (Communication & Research, Post Advertising), Marc Aeschlimann (Kommunikation); Agentur: In Flagranti Communication. (pd/yk)