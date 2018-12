Köhler WD: Wie das Haus auf die Räder kommt

Westhive

Skyspace bietet über 90 Arbeitsplätze

Skyspace bietet über 90 Arbeitsplätze

Willkommen sind Startups und Corporate Teams. Zusätzliche Locations in diversen Städten sind in Vorbereitung.

Auch das neue Raumangebot richtet sich an Startups und Corporate Teams mit Fokus auf Digitalisierung und Business Transformation. Zusätzliche Locations in diversen Schweizer Städten sind in Vorbereitung.