Die Schellenberg-Gruppe hat die Firma Printcorner per 1. Januar 2023 übernommen. Übernommen wird laut einer Mitteilung auch das halbe Dutzend Mitarbeitenden inklusive eines Lernenden sowie das Firmengebäude der Printcorner. Der Standort in Winterthur werde weitergeführt, der Firmenname bleibe bestehen. Der Zusammenschluss mit der Schellenberg Gruppe AG wurde gemeinsam im Sinn einer Nachfolgeregelung geplant «und ist ein nachvollziehbarer Schritt nach langjähriger Zusammenarbeit», wie es weiter heisst.

Die Geschichte von Printcorner begann in einer kleinen Ecke der grossen Druckerei Lichtdruck in Dielsdorf. 1995 stiess Roberto Todesco dazu, der den Bereich für Kleinaufträge unter dem Namen Printcorner neu aufbaute. 1999 wagte Printcorner den Schritt in die Selbständigkeit. 2001 wechselte Printcorner den Standort nach Winterthur.

Der «grosse Bruder», die Schellenberg-Gruppe, tätigt Investitionen am Platz Winterthur und erneuert den Maschinenpark mit einer neuen Druckmaschine, einer Schneid- und einer Falzmaschine. Damit werden am einzigen Winterthurer Standort Drucke von Grossformaten möglich.

«Persönlicher Kundenkontakt, kompromisslose Qualität und die Wahrung des regionalen Standortes sind die Hauptanliegen des 27-jährigen Unternehmens», heisst es in der Mitteilung weiter. Aufträge würden ausschliesslich in Winterthur produziert. Dadurch hätten die Kunden einen direkten Zugang zum Entstehungsprozess ihres Produktes. Sie werden laut Communiqué durch das Team persönlich beraten und können jederzeit an den Maschinen nachverfolgen, wie ihre Ideen umgesetzt werden. Alle Lieferanten würden aus der Schweiz stammen.

Zwei lokale Druckereien unter einem Dach

Neu werden auch die Angebote der Sailer Druck AG – seit 2013 ein weiteres Unternehmen der Schellenberg-Gruppe – im dafür vorgesehenen «Druckhaus» an der Wülflingerstrasse 224 in Winterthur angeboten. Das Druckhaus verfügt somit über zwei lokale Druckereien am gleichen gut erreichbaren Ort, heisst es. Damit trage die Schellenberg-Gruppe auch dem Wunsch etlicher Stellen des öffentlichen Dienstes Rechnung, die ihre Druckaufträge weiterhin in Winterthur ausführen lassen möchten. Das Druckhaus biete somit «Tradition und Innovation unter einem Dach».

Die Schellenberg Gruppe AG umfasst an mehreren Standorten in der Schweiz verschiedene Unternehmen der Druck- und Medienbranche. Oskar Schellenberg und Regula Schellenberg sehen in dieser Übernahme die Chance, dass alle Kundinnen und Kunden dank dieses Zusammenschlusses von einem noch umfassenderen Dienstleistungsangebot profitieren. (pd/cbe)