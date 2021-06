Monami: Zwei namhafte Neuzugänge verzeichnet

Monami verstärkt sich personell, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht. Zum einen holt sich die Content-Agentur mit Lorenz Hanselmann einen Medienprofi an Bord. Der 39-Jährige war bis April 2021 stellvertretender Chefredaktor von 20 Minuten (persoenlich.com berichtete). Bei Monami wird er ab Juli Leiter Operations und Strategie, sowie Mitglied der Geschäftsleitung.

Zum anderen begann am 1. Juni auch Rahel Kühne bei der Agentur. Die 32-Jährige war die letzten Jahre als Head of Social Media bei Coop tätig und bringt Fachwissen mit, das sie als Senior Projektleiterin nun auch auf Agenturseite ausüben kann.

Sowohl Hanselmann als auch Kühne werden teilweise Kunden direkt betreuen und auch im strategischen Umfeld tätig sein. Hanselmann dazu: «Monami macht aktuell den nächsten riesigen Schritt vorwärts und legt an Power, Kreativität und Know-how nochmals deutlich zu. Dies gilt es nun mit dem zu kombinieren, was das Team so einzigartig macht – das Unverbrauchte, Ehrliche und manchmal auch etwas Verrückte. Für mich ist das ein hochspannender Zeitpunkt, um Teil von Monami zu werden.» (pd/lol)