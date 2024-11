Weleda: Zwei neue Köpfe für die Kommunikation

Publiziert am 05.11.2024

Weleda baut ihre globale Unternehmenskommunikation am Hauptsitz in Arlesheim bei Basel aus. Mit Lilli Teichmann und Philip Kuhn verstärkt das Unternehmen das sechsköpfige Team unter der Leitung von Yvonne Samaritani, wie es in einer Mitteilung heisst.

Philip Kuhn übernimmt bei Weleda die Position des Group Media Relations Manager. Seit dem 1. November verantwortet er die globale Medienarbeit. «Die hohe Qualität und internationale Anerkennung von Weleda faszinieren mich. Ich freue mich sehr darauf, Weleda als Unternehmen Medienschaffenden in verschiedenen Märkten zugänglich zu machen», wird der 47-Jährige zitiert.

Der Kommunikationsexperte war zuvor Kommunikationsleiter bei Tamedia und davor stellvertretender Pressesprecher sowie persönlicher Sprecher des Generalsekretärs der CDU Deutschlands (persoenlich.com berichtete). Seine berufliche Laufbahn startete er als politischer Journalist bei Welt und Welt am Sonntag. Kuhn ist Absolvent der Axel Springer Akademie in Berlin und hat einen Abschluss in Online-Journalismus von der FH Köln.

«Mit Philip Kuhn verstärken wir unsere journalistische Kompetenz und haben einen Profi an Bord, der die Medienmärkte Deutschland und Schweiz aus dem Effeff kennt. Dazu teilt er unsere Ambitionen nach mehr Medienarbeit ausserhalb der DACH-Region», erklärt Yvonne Samaritani.

Lilli Teichmann wird Group Communication Manager

Lilli Teichmann ist seit dem 1. Oktober als Group Communication Manager tätig. Die 23-Jährige hat zuvor als duale Studentin verschiedene Abteilungen und Standorte der Weleda kennengelernt.

«Durch mein Studium kenne ich das Unternehmen mittlerweile sehr gut. In der Kommunikation kann ich das Netzwerk, das ich mir in dieser Zeit aufgebaut habe, optimal nutzen. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben», sagt Teichmann. In ihrer neuen Funktion übernimmt sie unter anderem die Verantwortung für Weleda LinkedIn und die Redaktion für die LinkedIn-Posts von CEO Tina Müller.

«Lilli Teichmann kennt unser Unternehmen aus vielen wertvollen Perspektiven: Ich freue mich sehr, dass sie bei uns in der Abteilung ihren Weg bei Weleda weiterführt. Sie bringt jetzt schon sichtbare Social Media Kompetenz ein und jede Menge kreative Energie fürs Storytelling», wird Samaritani zitiert.

Aufgestellt nach Themen und Channels

Das Team am Hauptsitz, zu dem auch Susanne Siebel, Alexandra Klotzbücher, David Oechsle und die duale Studentin Eva Schnaz gehören, steuert die Kommunikation für über 50 Märkte. «Um von A wie Agrarmanagement bis Z wie Zertifizierung alle Themen auf dem Radar zu haben, stellen wir uns künftig nach Themenbereichen und Kommunikationskanälen neu auf», erläutert Yvonne Samaritani. «So gelingt es uns auch, die Kolleginnen und Kollegen in den Märkten optimal zu betreuen und zu beliefern.»

Weleda ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel und beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende. (pd/cbe)