Für den Frauenfussball beginnt nicht erst seit der letzten Europameisterschaft im Sommer eine neue Ära – zumindest nicht für den GC-Frauenfussball. Mit dem Saison-Start der AXA Women’s Super League sind viele neue Gesichter beim Traditions-Club zu sehen. Unter anderem die gemäss einer Mitteilung «wohl bekannteste und erfolgreichste» Frauenfussballerin der Schweiz: Lara Dickenmann als General Managerin. Um diesen Aufbruch «laut einzuläuten» habe FS Parker für den GC-Frauenfussball ein neues CI und Kommunikations-Konzept erstellt, welches «selbstbewusst die #neuetradition des Klubs» kommuniziert. Die Spielerinnen seien dabei ein zentrales Element des Markenauftrittes. Sie würden sich «stark, mutig, klar» zeigen und stolz ein neues Frauenbild im Fussball verkörpern.

«Wir wollten für GC-Frauenfussball einen Brand kreieren, der es nicht nur mit jedem Männerclub aufnehmen kann, sondern diese durch die Beine tunnelt. Dass die Boldness und das Selbstbewusstsein von GC-Frauenfussball nun mit einem Red Dot Award für Brand Design ausgezeichnet wurde, macht uns sehr stolz», lässt sich Hannes Sigrist, Executive Creative Director bei FS Parker, in der Mitteilung zitieren.

GC-Frauenfussball sei nicht nur ein Name eines Teams, sondern eine neue Bewegung – um zu gewinnen, auf dem Feld und in ganz vielen Fan-Herzen. «Dieser Preis ist eine grosse Auszeichnung für das Unterfangen sowie die ambitionierten Ziele, die wir erreichen werden», wird Lara Dickenmann zitiert.

Christoph Schmidt, CEO bei FS Parker, ergänzt: «Kunden kontaktieren uns oft, um eine Marke attraktiv in die digitale Welt zu übersetzen. Wir konzipieren Marken mit viel Bewegung und Dynamik. ‹Think bold and in motion› ist dabei oft unser Credo. Es scheint, dass wir mit den zwei Red Dot Awards genau den Nerv der Zeit treffen.»

Bereits mehrere Schweizer Agenturen ausgezeichnet

Am 8. April letzten Jahres hat Bridge an der Europaallee in Zürich seine Türen geöffnet, wie es weiter heisst. Das neue Konzept der Migros verbinde Menschen, frisches Essen, Lebensmittel und Produkte «zu einem Erlebnis». Ihre Mission: Brücken bauen. Um dieser Mission auch im Erscheinungsbild mehr Ausdruck zu verleihen, durfte FS Parker mit der Kreativberatung Suki den digitalen Markenauftritt, die Website und dessen User Experience konzipieren und designen.

«Bridge suchte eine digitale Identität, die sowohl ihre Geschichte vermittelt als auch als Plattform für andere Marken dient», lässt sich Guido Rumi, Creative Director und Berater bei Suki, in der Mitteilung zitieren. Bridge sei eine Marke, die Menschen mit gutem Essen, guter Laune und Spass verbindee. Diesen Kernwert habe die Agentur auch in die visuelle Gestaltung einfliessen lassen.

Toni Pihlaja, Art Director und Senior Motion Designer bei FS Parker, ergänzt: «Als generelle Leitlinie ist der Bildschirm in zwei Hälften geteilt. Die Brücke oder das B-Monogramm fungieren als symbolisches Bindeglied, das diese beiden Elemente zusammenführt. Dieses System lässt viel Spielraum für Kreativität und trägt dazu bei, das Ganze kohärenter zu gestalten und für verschiedene Anwendungen leichter umzusetzen. All das baut auf kräftigen Farben auf, mit einem Twist von dynamischen, sich verändernden Bildmustern, welche die vielfältigen und sich ständig weiterentwickelnden kulinarischen Erfahrungen von Bridge darstellen.»

Mit rund 20‘000 Einreichungen jährlich ist der Red Dot Award einer der grössten Design-Wettbewerbe der Welt. Das Red Dot Label steht international als Qualitätssiegel für gute Gestaltung und kreative Leistung. Für die diesjährige Ausgabe ausgezeichnet wurden bereits die Schweizer Agenturen Kooi und Farner sowie das Design-Atelier Bellprat Partner.

Seit 1993 gibt es den internationalen Award für Brands & Communication Design. Jährlich sind internationale Agenturen, Designer und Unternehmen zur Teilnahme eingeladen. Die Red Dot Jury bewertet Marken und Arbeiten des Kommunikationsdesigns. Der Fokus liegt auf den Projekten und Kampagnen. Der Award ist eine Auszeichnung für gutes Design und Kreativität. (pd/tim)