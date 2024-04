Die Giardina ist eine der führenden Gartenmessen in Europa und findet jährlich in Zürich statt. Sie zieht Gartenliebhaber, Landschaftsarchitekten, Gartendesigner sowie Hersteller und Anbieter von Gartenprodukten und -dienstleistungen an. Ihr loyales Publikum schätzt die Messe vor allem wegen ihrer hochwertigen, oft spektakulären Schaugärten, die von führenden Gartendesignern und Landschaftsarchitekten aus der ganzen Schweiz und dem Ausland gestaltet werden. Weil nicht nur Gärten, sondern auch Marken regelmässig gepflegt werden müssen, haben die Verantwortlichen der MCH Group für die Giardina Yellow engagiert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Markenspezialisten der strategischen Kreativagentur haben in einem ersten Schritt die bestehenden Elemente mit der Brand Personality und der Positionierung abgeglichen und daraus verschiedene Arbeitsfelder definiert. Im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses überarbeiteten die Markenpfleger die Fundamente des Brands und frischten ihn in den verschiedenen Anwendungsfeldern der Kommunikation auf. Im gleichen Kontext entwickelten die Designer von Yellow sowohl die Massnahmen für die Messekommunikation als auch für die Besucherwerbung und -information.

Im Sinne eines Rundumservices übernahm das Team von Yellow auch Aufgaben im Bereich Messekommunikation und Signaletik.

Verantwortlich bei MCH Group: Encarnación M. Dellai (Brand Director); Agentur: Yellow, Basel. (pd/cbe)