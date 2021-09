Der schwarze Herbst

Christian Beck

11. September 2001. Wissen Sie noch, wo Sie an diesem Nachmittag waren? Können Sie sich erinnern, was Sie gemacht haben?

Ich hatte Abschlussredaktion bei einer Lokalzeitung, sprich: Ich begann erst nach dem Mittag zu arbeiten, dafür bis spät in die Nacht hinein. Und dieser Tag sollte ein denkwürdiger werden. Um 14.45 Uhr Schweizer Zeit raste in New York ein Flugzeug in den nördlichen Turm des World Trade Centers. Irgendwann kam ein Mitarbeiter aus der Druckvorstufe zu uns auf die Redaktion. Er wollte die Bilder am TV sehen. Es stellte sich heraus, dass das einzige Fernsehgerät im ganzen Haus bei uns stand. Wir erkundigten uns bei der Auslandredaktion, ob eine Sonderseite zu diesem Ereignis geplant sei.

Um 15.03 Uhr überschlugen sich die Ereignisse. Ein weiteres Flugzeug zerstörte den zweiten WTC-Turm. Uns war sofort klar, dass von nun an der Ausnahmezustand galt. Sofort versammelte sich praktisch das ganze Geschäft vor dem Mini-TV auf der Redaktion. Wir erhöhten den Zeitungsumfang der Ausgabe vom Folgetag um einige Seiten. Alle halfen mit. Viel zu spät liefen die Druckmaschinen an. Und wir Redaktorinnen und Redaktoren verliessen das Geschäft erst in den Morgenstunden, nachdem wir in der Druckerei noch mitgeholfen hatten, den zweiten Zeitungsbund von Hand in den ersten zu stecken. Wir waren so schneller als die Maschinen.

Die Terrorwelle in den USA war der Auftakt eines schwarzen Herbstes in der Schweiz: Amoklauf in Zug, Swissair-Grounding, Grossbrand im Gotthardtunnel, Crossair-Absturz. Es gab eine Häufung an Katastrophen. Und etwas, das ich bis heute nicht vergessen werde: Mit Ausnahme auf den Tag des Crossair-Absturzes hatte ich jedes Mal Abschlussredaktion. Der Running Gag meiner Arbeitskollegen: «Aha, Beck hat Abschluss. Da planen wir doch vorsorglich schon mal mehr Seiten ein.» Ich fands mässig lustig.

Und Sie, was haben Sie gemacht vor 20 Jahren, am 11. September 2001?



Christian Beck ist Redaktor von persoenlich.com.